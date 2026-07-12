Madre de lactantes afectada en atropello en Feria Caupolicán es operada tras resultar herida

12 jul. 2026 - 13:21 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las personas lesionadas en el atropello ocurrido durante la mañana de este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, es la madre de dos lactantes que se encontraban junto a ella al momento del impacto del vehículo.

El accidente ocurrió cerca de las 07:45 horas, cuando un automóvil perdió el control y terminó volcado al interior de la feria, impactando a varias personas que se encontraban trabajando y recorriendo el lugar. El hecho dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

Según relató María José Flores, amiga de la mujer y también trabajadora del sector, la madre de los menores se encontraba en el lugar junto a sus dos hijos lactantes y su hija mayor cuando ocurrió el accidente.

"Ella está bien, dentro de lo que se puede decir... Cuando yo subí a verla, estaba tirada en el suelo, aunque estaba consciente. Nunca perdió el conocimiento, pero estaba herida", contó.

De acuerdo con los antecedentes entregados por cercanos de la lesionada al periodista Luis Ugalde, la mujer fue trasladada hasta un centro asistencial y durante la jornada ingresó a pabellón para ser intervenida debido a las lesiones sufridas tras el impacto.

El tío de la afectada señaló a Meganoticias Siempre Juntos que presentaría una lesión cervical y una fractura en uno de sus brazos, por lo que estaba siendo operada.

María José, además, señaló que los menores de edad "están estables y en observación".

El accidente generó gran conmoción entre los comerciantes de la Feria Caupolicán, quienes aseguraron que nunca habían vivido una situación similar en los años que llevan trabajando en el lugar. "De los 24 años que yo trabajo aquí en la feria, es la primera vez que me encuentro con algo así tan terrible", relató María José Flores.

Tras la emergencia, los equipos de emergencia trabajaron en el lugar mientras continúan las diligencias para establecer la dinámica del accidente y las eventuales responsabilidades.