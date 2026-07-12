"Hanok": El modelo de vivienda coreano sustentable que podría llegar a Chile

12 jul. 2026 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la búsqueda de nuevas formas de construcción frente al cambio climático, distintas iniciativas han comenzado a combinar técnicas tradicionales con tecnologías modernas para desarrollar viviendas más eficientes y amigables con el medioambiente.

Una de estas alternativas es el modelo Hanok, un tipo de vivienda tradicional de Corea del Sur que rescata principios de arquitectura sustentable y que actualmente vuelve a tomar fuerza como una opción frente a los desafíos ambientales de la construcción moderna.

La construcción sustentable mira hacia el pasado

El sector de la construcción representa cerca del 37% de las emisiones globales de dióxido de carbono asociadas a la energía, considerando tanto el funcionamiento de los edificios como los materiales utilizados para su fabricación.

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Por este motivo, organismos internacionales han impulsado el desarrollo de viviendas bioclimáticas, es decir, construcciones diseñadas para aprovechar las condiciones naturales del entorno, reducir el consumo energético y disminuir la necesidad de sistemas artificiales de calefacción o refrigeración.

En este contexto, las viviendas Hanok comenzaron a posicionarse como una alternativa que combina conocimientos milenarios con soluciones actuales para responder a las nuevas exigencias ambientales.

¿Qué es una vivienda Hanok?

Las casas Hanok son construcciones tradicionales coreanas que destacan por su integración con la naturaleza, el uso de materiales como madera, piedra y arcilla, además de sistemas diseñados para aprovechar la ventilación y la iluminación natural.

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En Argentina comenzó a construirse la primera vivienda inspirada en este modelo, conservando la esencia de las casas históricas coreanas, pero incorporando nuevas tecnologías que permiten mejorar el confort y la eficiencia energética sin perder su identidad arquitectónica.

El proyecto mantiene elementos característicos como los tabiques corredizos, el predominio de la madera y la conexión permanente entre los espacios interiores y el paisaje exterior.

¿Cómo podría adaptarse este modelo en Chile?

Por sus características climáticas y geográficas, Chile podría incorporar algunos de los principios de la arquitectura Hanok en futuros proyectos de vivienda sustentable.

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El uso de materiales naturales, el aprovechamiento de la luz solar, la ventilación cruzada y el diseño adaptado al entorno son elementos que podrían aplicarse en distintas zonas del país, desde sectores urbanos hasta áreas rurales, buscando viviendas con menor consumo energético y mayor eficiencia térmica.

Además, este modelo podría complementarse con tecnologías actuales como paneles solares, sistemas de aislamiento térmico y soluciones de eficiencia energética, combinando la tradición arquitectónica con las necesidades de la construcción moderna.