Hermano de fallecido en atropello en Feria Caupolicán: "Lo detuvo el paradero, de lo contrario sigue matando gente"

12 jul. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un fatal atropello se produjo este domingo en la Feria Caupolicán de Gómez Carreño, en Viña del Mar, donde un vehículo terminó dentro del sector de los puestos tras perder el control, dejando a varias personas fallecidas y heridas.

Entre las víctimas fatales se encuentra O'Higgins Rubén Olmedo, un comerciante que durante años instaló su puesto en esta feria. Su hermano, Omar Olmedo, relató que la víctima llegó temprano, como cada jornada, para comenzar con sus labores.

Según contó, "él llega como a las 05:30 o 06:00 de la mañana a instalarse. Vende materiales, algunas cosas de construcción y detergente, cosas así".

Omar explicó que su hermano llevaba bastante tiempo trabajando en el lugar y que durante esta mañana se encontraba realizando su rutina habitual cuando ocurrió el accidente.

Respecto a la dinámica del hecho, aseguró que el vehículo habría circulado a alta velocidad antes de perder el control y dirigirse hacia la feria. "El vehículo venía muy, muy rápido de abajo; por la forma en que quedó el vehículo, venía muy rápido", relató.

El hermano de la víctima destacó que el avance del automóvil fue detenido por un paradero ubicado en el sector, lo que habría evitado que continuara impactando a más personas. "Lo detuvo el paradero, de lo contrario sigue matando gente", afirmó.

Además, señaló que el vehículo circulaba en el sentido correcto de la calle, pero "venía a exceso de velocidad. Algo le pasó, perdió el control y se fue contra la vereda", explicó.

Tras la tragedia, Omar confirmó que recibió la noticia luego de comunicarse con Carabineros, quienes le ratificaron la identidad de su hermano fallecido.

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