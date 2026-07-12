Municipalidad de Viña del Mar despliega apoyo social y jurídico para familias víctimas de atropello en Feria Caupolicán

12 jul. 2026 - 11:32 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Viña del Mar, a través de un comunicado, anunció el despliegue de apoyo social y jurídico para familias víctimas de atropello en Feria Caupolicán.

El hecho cobró la vida de seis personas y dejó lesionadas a otras siete, incluyendo dos lactantes.

Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, señaló que el municipio pondrá a disposición todo el apoyo y acompañamiento "en este difícil proceso", en coordinación con la dirigencia de la emblemática feria viñamarina.

¿Qué dijo Ripamenti?

"Para nuestra ciudad, esta noticia es profundamente dolorosa y enluta a toda nuestra comunidad. Lo primero que quiero expresar es nuestro apoyo, cariño y solidaridad a las familias de las víctimas y a las personas que de algún modo se vieron afectadas por esta tragedia”, dijo para comenzar.

Añadió que “sabemos el enorme dolor e incertidumbre que están viviendo y queremos decirles que como municipio los vamos a acompañar en todo momento y brindarles apoyo y acompañamiento social, jurídico y emocional, aunque sabemos que esta pérdida es gravísima”.

La jefa comunal expuso que "este es un hecho de extrema gravedad, que nos conmociona y hoy lo más importante es que la investigación se desarrolle con celeridad, rigurosidad y, sobre todo, con transparencia. Esperamos estar involucrados y evaluar las acciones que sean posibles. Y en este sentido, como municipio ya estamos evaluando todas las acciones jurídicas que puedan estar a nuestro alcance para colaborar en el proceso investigativo, pero, además, acompañando para lograr la justicia que van a necesitar las familias de las víctimas”.

Equipos municipales de la Dirección de Seguridad Pública y del Departamento de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) llegaron de inmediato al lugar, coordinándose con Carabineros para realizar los cortes de tránsito, junto con colaborar con Bomberos y SAMU en las labores de rescate y despeje del lugar.

Además, inspectores de Seguridad Pública y paramédicos dieron la primera atención a las personas afectadas por el atropello y las lesionadas, hasta la llegada de los equipos de emergencia. Patrulleros y gestores comunitarios brindaron también contención emocional a quienes se encontraban en el lugar y coordinaron acciones con personal técnico.

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