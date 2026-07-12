12 jul. 2026 - 12:00 hrs.

A lo largo de Chile, las y los estudiantes de establecimientos de educación básica y media ya culminaron sus vacaciones de invierno, a excepción de los que estudian en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, quienes volverán del receso el 17 de julio, puesto que estas se extienden debido a las condiciones climáticas y sanitarias en dichas zonas.

En los próximos meses quedan algunos recesos, como el de Fiestas Patrias y un fin de semana largo en octubre, pero sin duda lo más esperado para tener un buen descanso es el término del año escolar y, por ende, las vacaciones de verano.

Esta es la fecha del último día de clases de los escolares este 2026

Según lo que estipula el calendario escolar para este 2026 del Ministerio de Educación (Mineduc), hay dos fechas de término de clases para los colegios, las que dependerán del tipo de jornada escolar que tengan:

Establecimientos con jornada escolar completa : El último día de clases será el viernes 4 de diciembre .

Establecimientos sin jornada escolar completa: El último día de clases será el viernes 18 de diciembre.

Estas fechas aplican para todas las regiones del país, sin excepción.

En cuanto a los alumnos que cursen 4.° medio, tendrán su último día de clases dos semanas antes de la rendición de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES), es decir, el lunes 16 de noviembre, ya que la prueba se realiza desde el lunes 30 del mismo mes.

Finalmente, quienes estén en un recinto de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) terminarán sus clases el viernes 20 de noviembre.

Todo sobre Vacaciones