Bono Logro Escolar: ¿Quiénes pueden recibir más de un pago?

28 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Los alumnos con el mejor rendimiento académico de su generación durante su etapa en la educación escolar pueden recibir un apoyo económico que otorga el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El beneficio se llama Bono Logro Escolar y es para las familias del 30% más vulnerable del país —de acuerdo con el Registro Social de Hogares— y que tienen hijos cursando enseñanza básica o media.

Aunque el bono se entrega de forma automática, sin necesidad de postulación, los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos para acceder al monto.

¿Quiénes pueden recibir más de un pago del Bono Logro Escolar?

Este año, el monto del beneficio para escolares aumenta a $85.057 para estudiantes del 15% con mejor rendimiento de su promoción, mientras que los alumnos del segundo 15% con mejor rendimiento de su promoción recibirán $51.036.

De este modo, algunas familias pueden recibir más de un pago. Serán aquellas con más de un estudiante en básica o media que cumpla los requisitos de edad y calificaciones.

Si una familia tiene tres hijos cursando entre 5.º básico y 4.º medio, menores de 24 años y con buenas calificaciones, ambos podrán recibir el aporte. Por ejemplo, si una familia tiene un integrante en el primer tramo y dos en el segundo, recibirá en total $187.129, con el siguiente desglose:

$85.057 (primer tramo) + $51.036 (segundo tramo) + $51.036 (segundo tramo).

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