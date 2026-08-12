Subsidio DS49: estos son los requisitos para comprar una vivienda de hasta 950 UF sin crédito hipotecario

12 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El sueño de acceder a una vivienda propia puede convertirse en una realidad para familias que cumplen con los requisitos del Subsidio DS49, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que permite comprar una vivienda construida de hasta 950 UF sin necesidad de adquirir un crédito hipotecario.

El programa está destinado a familias que no son dueñas de una vivienda y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional.

El beneficio también permite, en determinados casos, integrarse a una de las iniciativas que forman parte de la nómina de proyectos habitacionales del Serviu de la región correspondiente.

El aporte estatal considera un subsidio base de 314 UF (Alrededor de $13 millones), monto que puede aumentar dependiendo de la ubicación geográfica de la vivienda y de la existencia de subsidios complementarios asociados tanto a las características del grupo familiar como del inmueble que se busca adquirir.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS49?

Las personas interesadas en acceder al beneficio deben cumplir una serie de condiciones establecidas por el programa. Entre ellas se encuentran:

Tener 18 años o más.

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.

Las personas extranjeras deben presentar Cédula de Identidad con permanencia definitiva con el correspondiente certificado.

con el correspondiente certificado. Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta el tramo del 40% más vulnerable.

Acreditar en el RSH un grupo familiar.

Contar con una cuenta de ahorro para la vivienda con un mínimo de 10 UF, depositadas a más tardar el último día hábil del mes anterior a la postulación.

¿Quiénes pueden postular solos?

Una de las condiciones generales del DS49 es que el postulante acredite un grupo familiar en el Registro Social de Hogares.

Sin embargo, existen excepciones. Pueden realizar una postulación unipersonal las personas que sean adultos mayores, viudos o viudas, o quienes tengan algún grado de discapacidad acreditado ante la COMPIN. También pueden postular solos quienes tengan calidad de indígenas o sean reconocidos en el Informe Valech.

¿Cuánto ahorro se necesita para acceder al beneficio?

Uno de los requisitos fundamentales para postular es contar con una cuenta de ahorro para la vivienda: El mínimo exigido es de 10 UF, monto que debe estar depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior al proceso de postulación.

Por esta razón, quienes estén interesados en acceder al subsidio deben considerar con anticipación la apertura de la cuenta y reunir el ahorro requerido antes de que finalice el plazo correspondiente.

¿Cómo se financia la compra de la vivienda?

El DS49 contempla un subsidio base de 314 UF para financiar la adquisición de una vivienda construida de hasta 950 UF.

A este monto pueden sumarse aportes adicionales dependiendo de factores como la ubicación de la vivienda, las características del grupo familiar y las condiciones del inmueble que se busca comprar.

El objetivo del programa es que las familias beneficiarias puedan acceder a una vivienda sin deuda hipotecaria, cumpliendo las condiciones establecidas por el Minvu.

¿Cómo se postula al Subsidio DS49?

El proceso contempla distintas alternativas para quienes cumplen con las condiciones: Primero, la persona interesada debe abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y realizar los depósitos correspondientes.

Luego, es recomendable informarse sobre los programas habitacionales disponibles y las fechas de postulación establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

También es necesario revisar el porcentaje de calificación socioeconómica registrado en el Registro Social de Hogares. Esta información puede ser consultada a través del sitio del RSH, telefónicamente o directamente en la municipalidad correspondiente.

La postulación puede realizarse por internet utilizando la Clave Única. También existe la alternativa de efectuar el trámite presencialmente en las oficinas de atención del Serviu o en los lugares que este organismo habilite para cada proceso.

Beneficios especiales para personas con discapacidad

El programa contempla condiciones especiales para las familias que cuentan con integrantes inscritos en el Registro Nacional de la Discapacidad.

Una de las medidas permite que estas personas puedan postular sin acreditar un grupo familiar, es decir, como postulantes unipersonales. Además, la evaluación de la postulación.

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