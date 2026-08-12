Reabre estación Pedro Aguirre Cerda del tren Nos tras operativo por "objeto sospechoso"

12 ag. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa EFE informó que la estación Pedro Aguirre Cerda retomó su funcionamiento habitual, luego de permanecer temporalmente cerrada debido a un procedimiento de seguridad por el hallazgo de un "objeto sospechoso".

A través de sus redes sociales, la compañía señaló que los trenes retomaron sus detenciones habituales en el recorrido Nos-Estación Central, permitiendo nuevamente el ascenso y descenso de pasajeros.

"Objeto sospechoso"

El cierre había sido informado a las 7:44 horas de este miércoles, cuando EFE indicó que los trenes no realizarían detenciones en la estación mientras se desarrollaba el procedimiento policial.

Tras 40 minutos, la compañía reabrió las puertas de la estación. En cuanto al "objeto sospechoso", no se han entregado nuevos antecedentes de momento.

[? 08:24 hrs.] Estación Pedro Aguirre Cerda se encuentra nuevamente habilitada y los trenes retoman sus detenciones habituales para el ascenso y descenso de pasajeros. — Tren Nos - Estación Central (@EFENos_) August 12, 2026

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