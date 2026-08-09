Comenzó a regir norma para remolcar vehículos de manera segura: Se prohíben cuerdas, cadenas y lazos

09 ag. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

A partir del pasado viernes comenzó a regir el nuevo reglamento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) que establece nuevas exigencias para remolcar vehículos motorizados averiados o accidentados en la vía pública.

La normativa busca terminar con el uso de elementos artesanales como cuerdas, cadenas o lazos, debido al riesgo de colisiones por alcance y pérdida de control.

En el caso de un remolque particular, ahora será obligatorio utilizar una barra metálica rígida y homologada. Además, el vehículo que realiza el remolque debe ser de mayor tamaño y peso que el automóvil remolcado.

Rubén Méndez, gerente de Marketing de Movicenter, explicó que la principal diferencia está en que "esta barra rígida permite evitar lo que se producía antes, que eran estos efectos de rebote que, finalmente, terminaban en accidente".

La nueva normativa también establece que no pueden viajar pasajeros en el vehículo remolcado, mientras que la velocidad máxima será de 30 km/h en zonas urbanas y 40 km/h en caminos rurales. El automóvil remolcado, además, debe mantener sus luces de viraje encendidas.

"El conjunto de medidas hace que evitemos estos accidentes por choques por alcance, que era lo más frecuente", explicó Méndez.

Las barras rígidas ya se encuentran disponibles en tiendas de repuestos y accesorios, locales especializados y plataformas de venta online. El experto recomendó verificar que se trate de implementos homologados y explicó que existen modelos desmontables que, una vez desarmados, pueden guardarse en el maletero del vehículo.