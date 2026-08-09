Lluvia en Santiago: Jaime Leyton anticipa que día de la próxima semana precipitará en la capital

09 ag. 2026 - 08:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana tendrá una jornada dominical marcada por las bajas temperaturas y la nubosidad. Según el pronóstico entregado por el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, las distintas comunas de la región presentarán abundante nubosidad durante la tarde, mientras que el comienzo del día estará marcado por el frío y las heladas matinales.

En Santiago, la temperatura mínima llegará a 1°, mientras que la máxima alcanzará los 14°. En tanto, en sectores suburbanos de la Región Metropolitana se esperan heladas matinales. En San José de Maipo, por ejemplo, la máxima será de apenas 8°.

Precipitaciones llegarán a Santiago durante la próxima semana

De acuerdo con el pronóstico de Jaime Leyton, las condiciones cambiarán durante los próximos días. Este lunes aumentará la nubosidad y se esperan cielos nublados, con una máxima de 13°.

El martes continuará el cielo nublado, con temperaturas entre 6° y 13°, y hacia el final de esa jornada comenzarán las precipitaciones.

Para el miércoles, en tanto, se pronostica lluvia en Santiago, aunque esta alcanzaría apenas "la categoría de normal", según explicó el meteorólogo. La máxima llegará a 13°.

Finalmente, el jueves se registrará un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento de la temperatura máxima y cielos nublados. La temperatura llegará hasta los 20° en la capital.

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