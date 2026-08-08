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Meganoticias en Lonquimay: Cerca de 600 camiones permanecen varados por intensas nevazones en paso fronterizo

08 ag. 2026 - 21:52 hrs.

Cerca de 600 camiones se mantienen varados tras el cierre del paso fronterizo de Pino Hachado en la localidad de Lonquimay debido a las intensas nevazones que han afectado al centro-sur del país.

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