Meganoticias en Lonquimay: Cerca de 600 camiones permanecen varados por intensas nevazones en paso fronterizo
08 ag. 2026 - 21:52 hrs.
Cerca de 600 camiones se mantienen varados tras el cierre del paso fronterizo de Pino Hachado en la localidad de Lonquimay debido a las intensas nevazones que han afectado al centro-sur del país.
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