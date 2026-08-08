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Cuenta RUT: ¿Tiene línea de crédito si me quedo sin saldo?

Con más de 15 millones de usuarios, la Cuenta RUT del BancoEstado se ha convertido en el producto financiero con mayor penetración en el mercado nacional.

Gracias a ella, varias personas tienen acceso a servicios bancarios por primera vez y, además, pueden recibir fácilmente los pagos de beneficios y bonos que otorga el Estado.

Dentro de las características de la Cuenta RUT está la gratuidad de su apertura y mantención, además de ser una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito que permite realizar compras presenciales y online en Chile y el extranjero.

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¿La Cuenta RUT tiene línea de crédito?

Muchos pensarían que, al ocupar todo el dinero disponible (saldo máximo de $5 millones), la cuenta podría seguir ocupándose y quedar con un "saldo negativo" a modo de una línea de crédito; sin embargo, esta opción no existe para este producto.

Hace unos días, BancoEstado aclaró que la Cuenta RUT no permite sobregiros, ya que se trata de una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito; por lo tanto, solo se puede ocupar el dinero disponible en ella.

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Así entonces, cuando una persona intenta hacer una compra, transferencia o retiro por un monto superior al que tiene disponible, la operación no se podrá completar y será rechazada por falta de fondos.

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