Cuenta RUT: ¿Tiene línea de crédito si me quedo sin saldo?

08 ag. 2026 - 19:00 hrs.

Con más de 15 millones de usuarios, la Cuenta RUT del BancoEstado se ha convertido en el producto financiero con mayor penetración en el mercado nacional.

Gracias a ella, varias personas tienen acceso a servicios bancarios por primera vez y, además, pueden recibir fácilmente los pagos de beneficios y bonos que otorga el Estado.

Dentro de las características de la Cuenta RUT está la gratuidad de su apertura y mantención, además de ser una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito que permite realizar compras presenciales y online en Chile y el extranjero.

¿La Cuenta RUT tiene línea de crédito?

Muchos pensarían que, al ocupar todo el dinero disponible (saldo máximo de $5 millones), la cuenta podría seguir ocupándose y quedar con un "saldo negativo" a modo de una línea de crédito; sin embargo, esta opción no existe para este producto.

Hace unos días, BancoEstado aclaró que la Cuenta RUT no permite sobregiros, ya que se trata de una cuenta vista asociada a una tarjeta de débito; por lo tanto, solo se puede ocupar el dinero disponible en ella.

Así entonces, cuando una persona intenta hacer una compra, transferencia o retiro por un monto superior al que tiene disponible, la operación no se podrá completar y será rechazada por falta de fondos.

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