Chile está en el puesto 51 de mejores países para reubicarse: Destaca el ámbito financiero y queda al debe en seguridad

08 ag. 2026 - 19:30 hrs.

¿Qué pasó?

La plataforma de asesoría independiente especializada en reubicación, inversión inmobiliaria y planificación fiscal internacional, Rumavi, elaboró un ranking de los mejores países del mundo para reubicarse.

Este Índice Global de Reubicación Rumavi 2026 analizó 192 países, incluido Chile, que quedó en el puesto 51, el tercero de Sudamérica, solamente por debajo de Uruguay (35º) y Paraguay (44º).

Para elaborar el listado, la entidad analizó 24 indicadores distribuidos en cuatro categorías: finanzas e impuestos; habitabilidad y salud; seguridad y estabilidad; y asentamiento y oportunidad.

¿Cuál fue el puntaje de Chile en el ranking?

La puntuación global de Chile fue de 65,7, lo que le permitió escalar al puesto 51. Destacó en el ámbito financiero con 70 unidades, pero mostró una notoria debilidad en seguridad y estabilidad, donde logró solo 61 puntos.

Por otro lado, en habitabilidad, Chile alcanzó 67 puntos y en asentamiento y oportunidades (que mide la infraestructura digital, negocios y derechos de propiedad para extranjeros) obtuvo 63 puntos.

La tabla de reubicación la encabezan países europeos y asiáticos como Estonia (líder del ranking), Singapur, Malasia, Portugal, Taiwán, Lituania, Hong Kong, San Cristóbal y Nieves, República Checa y Malta, que cierran el top 10.

El ranking de naciones sudamericanas lo completan Ecuador (68º), Colombia (78º), Brasil (80º), Argentina (87º), Bolivia (90º) y Perú (94º).