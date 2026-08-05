Minsal ordena retirar del mercado bolsitas de Pasas Morenas por microtoxinas

05 ag. 2026 - 19:42 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Salud informó que, en el marco del programa de Vigilancia Nacional de Micotoxinas, se detectó un incumplimiento a la normativa vigente en el producto Pasas Morenas marca Cuisine, envasado por la Empresa Agroindustrial Las Tres Erres.

La muestra del producto fue realizada por la Seremi de Salud de la Región de Tarapacá, y analizada por el Laboratorio de la Seremi de Salud de la Región Metropolitana. Se detectó la presencia de ocratoxina A.

La Autoridad Sanitaria está realizando las acciones y medidas sanitarias pertinentes, entre ellas, el retiro del producto desde el expendio o comercialización, y el comienzo de un sumario sanitario a la empresa involucrada.

Autoridades alertan por riesgos a la salud

Como una medida preventiva, se recomienda a las personas que puedan tener en su domicilio el producto afectado, se abstengan de consumirlos.

La ocratoxina A es una micotoxina producida por hongos de los géneros Aspergillus y Penicillium en la producción agrícola primaria, esto es, en el campo antes de la cosecha.

El consumo crónico de alimentos que contengan ocratoxina A podría aumentar el riesgo de afectar la salud renal y de formación de tumores, cuando la exposición es prolongada. No se asocia con efectos tóxicos inmediatos.

Esta información está en permanente desarrollo y será actualizada a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.