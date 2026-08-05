La Araucanía entra en emergencia agrícola tras sistema frontal: Gobierno anuncia apoyo para productores

05 ag. 2026 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Agricultura declaró emergencia agrícola para la región de La Araucanía debido a los daños productivos ocasionados por el sistema frontal registrado durante este mes.

La medida permitirá disponer de herramientas e instrumentos de apoyo destinados a productores silvoagropecuarios, conforme a los procedimientos y criterios establecidos por la autoridad.

La noticia fue dada a conocer por el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, quien se encuentra desplegado en la región con el objetivo de fortalecer la respuesta del Ministerio de Agricultura frente a la emergencia y coordinar las acciones de apoyo para los agricultores afectados.

El llamado a los agricultores afectados por el sistema frontal

La autoridad explicó que la decisión se adoptó tras la evaluación de informes técnicos que consideran las condiciones climáticas, el nivel de precipitaciones, la saturación de los suelos y la cantidad de productores afectados por el sistema frontal.

"Hoy día producto de los informes técnicos que uno va haciendo en todas las regiones del país, donde se evalúan las condiciones climáticas, lluvia, saturación de suelo, productores afectados, es que se toma la decisión de declarar zona de emergencia agrícola a La Araucanía, y eso también nos va a permitir con el gobierno regional levantar recursos adicionales", sostuvo el subsecretario.

Durante la jornada, Venezian también hizo un llamado a los agricultores de la región a completar la Ficha de Afectación Silvoagropecuaria (FAS), herramienta que permitirá catastrar a los productores afectados y facilitar la entrega de apoyos para la recuperación productiva.

"Todos los agricultores usuarios de Indap tienen que llenar la ficha FAS, donde detallan el tipo de afectación: ganadería, hortaliza, fruticultura o daños materiales. Con esa ficha, Indap inicia el proceso de colaboración y de apoyo a estos agricultores", explicó la autoridad.

Asimismo, precisó que quienes no sean usuarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario también podrán acceder al proceso de catastro para optar a futuras ayudas.

"Aquellos agricultores que no son usuarios de INDAP y se vieron afectados, se acercan a la Seremi de Agricultura para llenar la misma ficha y de tal manera detallar los grados de afectación al agricultor respectivo", añadió el subsecretario de Agricultura.

Con la declaración de emergencia agrícola, el Ministerio de Agricultura podrá gestionar recursos adicionales junto al Gobierno Regional para apoyar la recuperación de los productores silvoagropecuarios afectados por el sistema frontal en La Araucanía.