Metro de Santiago restablece servicio en toda la Línea 5 tras cierre de ocho estaciones
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Metro de Santiago informó que quedó completamente restablecido el servicio en la Línea 5, luego de la interrupción que afectó a ocho estaciones debido a la presencia de una persona en la vía. No obstante, la empresa advirtió que la frecuencia habitual de los trenes "podría tardar algunos minutos" en normalizarse.
La emergencia obligó a suspender temporalmente el servicio entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés, por lo que la Línea 5 solo estuvo operativa entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble mientras se desarrollaban las labores para resolver la situación.
¿Qué estaciones fueron cerradas?
- Rodrigo de Araya : Cierre temporal
- Carlos Valdovinos : Cierre temporal
- Camino Agrícola : Cierre temporal
- San Joaquín : Cierre temporal
- Pedrero : Cierre temporal
- Mirador : Cierre temporal
- Bellavista de La Florida : Cierre temporal
- Vicente Valdés L5 : Cierre temporal
¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?
Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.
En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.
Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.
17:33 hrs. ?Desde este momento, #L5 normaliza su servicio. Considera que la frecuencia habitual de trenes podría tardar algunos minutos en restablecerse. https://t.co/bBzXZzbKzV— Metro de Santiago (@metrodesantiago) August 5, 2026
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