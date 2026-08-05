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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Metro de Santiago restablece servicio en toda la Línea 5 tras cierre de ocho estaciones

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó que quedó completamente restablecido el servicio en la Línea 5, luego de la interrupción que afectó a ocho estaciones debido a la presencia de una persona en la vía. No obstante, la empresa advirtió que la frecuencia habitual de los trenes "podría tardar algunos minutos" en normalizarse.

La emergencia obligó a suspender temporalmente el servicio entre Rodrigo de Araya y Vicente Valdés, por lo que la Línea 5 solo estuvo operativa entre las estaciones Plaza de Maipú y Ñuble mientras se desarrollaban las labores para resolver la situación.

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¿Qué estaciones fueron cerradas?

  • Rodrigo de Araya : Cierre temporal
  • Carlos Valdovinos : Cierre temporal
  • Camino Agrícola : Cierre temporal
  • San Joaquín : Cierre temporal
  • Pedrero : Cierre temporal
  • Mirador : Cierre temporal
  • Bellavista de La Florida : Cierre temporal
  • Vicente Valdés L5 : Cierre temporal

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¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar la ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a contactar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras y, si puedes, ayuda a menores y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren.

Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de emergencia o problemas de salud pinchando acá.

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