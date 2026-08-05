Todo por un "rin-raja": Empresario que habría subido a la fuerza a su camioneta a niños que tocaron su timbre terminó preso

05 ag. 2026 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

Puede ser comprensible la irritabilidad que se genera cuando un niño pasa afuera de nuestra casa, toca el timbre y sale corriendo. Pero un vecino de Vitacura, Región Metropolitana,habría llevado esa molestia mucho más lejos.

Una denuncia en su contra asegura que no sólo habría perseguido y retenido en su camioneta a un grupo de menores que estaban jugando al tradicional "rin-raja", sino que además los habría amenazado con un arma de fuego. Es por esas acusaciones que ahora está detrás de las rejas.

La persecución a los menores

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 10 de julio, cerca de las 23:00 horas. Según informó The Clinic, una querella presentada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago detalla que un empresario que vive en el sector tomó medidas drásticas, e incluso violentas, cuando los menores tocaron por segunda vez el timbre de su casa.

Según el escrito, el hombre salió de su domicilio "en evidente estado de exaltación", abordó una camioneta Ford New Ranger XLT 4x4 y comenzó a seguir a los niños por distintas calles de Vitacura.

Los amenazó con un arma de fuego

Durante el recorrido, siempre según la querella, alcanzó a dos de los menores, los golpeó y los subió por la fuerza al vehículo. Luego continuó la persecución y repitió la acción con otros dos niños mientras el resto intentaba escapar.

Dos de los menores lograron abrir una de las puertas traseras de la camioneta y lanzarse a la calle para huir. La querella sostiene que, tras esa fuga, el imputado sacó un arma de fuego que portaba desde su domicilio y amenazó de muerte a los demás niños para obligarlos a subir al vehículo. Ante el temor, cinco menores accedieron, quedando un total de siete retenidos contra su voluntad.

Mientras conducía por el sector, el empresario habría reiterado las amenazas. Posteriormente, al advertir que los dos primeros niños habían escapado, dejó a los cinco restantes en una esquina y abandonó el lugar.

Empresario se encuentra en prisión preventiva

La acción judicial fue presentada el 11 de julio por doce madres y padres, en representación de sus hijos. En ella se solicita investigar los hechos y se plantean diligencias como la declaración de las víctimas y del imputado, además de requerir registros de cámaras de seguridad a la Municipalidad de Vitacura y a la Dirección de Tránsito.

Actualmente, el empresario permanece en prisión preventiva en Santiago 1. Hasta ahora, el imputado no ha emitido una declaración pública sobre los hechos y la causa se mantiene reservada.

La declaración del colegio

El establecimiento educacional donde el empresario es apoderado y además se desempeñó como representante de los exalumnos también emitió una declaración pública.

En ese documento señaló que respeta "el debido proceso y la labor de quienes deben esclarecer los hechos", y agregó que mientras las diligencias permanezcan en curso evitará "emitir juicios o conclusiones anticipadas".

Asimismo, indicó que su principal preocupación es "el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, así como de toda la comunidad educativa", por lo que informó que activó "sus procedimientos internos de apoyo y acompañamiento" para enfrentar la situación.