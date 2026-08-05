Inauguran sucursal de conocido supermercado en sector oriente de Santiago: Esta es su ubicación exacta

05 ag. 2026 - 12:07 hrs.

Para celebrar sus 50 años de historia, la cadena de supermercados Jumbo —perteneciente al grupo Cencosud— inauguró oficialmente su nueva sucursal en la comuna de Las Condes.

Se trata de la tienda número 60 de la firma en Chile, una apertura estratégica que consolida la presencia de la marca en un transitado sector del oriente de la capital.

La apertura de la nueva sucursal en avenida Apoquindo

El nuevo local está ubicado en la intersección de avenida Apoquindo 5421 con la calle Luis Zegers, dentro del moderno proyecto inmobiliario denominado Polo Apoquindo.

Este desarrollo urbano combina torres de oficinas, departamentos, gimnasio y un bulevar gastronómico. Un formato subterráneo y más compacto.

Las características del local

A diferencia de los hipermercados tradicionales a los que acostumbra la marca —que destacan por grandes extensiones de terreno y pabellones de gran escala—, esta nueva sucursal tiene un formato mucho más acotado y funcional.

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Ubicada en el nivel subterráneo del complejo, la tienda posee una superficie de venta de 1.750 metros cuadrados.

A pesar de contar con un tamaño más reducido, está diseñada para optimizar cada espacio y responder a la demanda cotidiana de residentes, trabajadores de las torres de oficinas y transeúntes del sector.

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