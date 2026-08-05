La razón por la que Francoise Perrot se arrepiente de haber elegido a Daniela Aránguiz como madrina de su hija

05 ag. 2026 - 11:29 hrs.

Las amistades más cercanas muchas veces terminan dejando historias que solo se conocen con el paso del tiempo. Eso fue lo que ocurrió con Francoise Perrot y Daniela Aránguiz, quienes durante años compartieron una relación tan estrecha que ambas fueron elegidas como madrinas de las hijas de la otra.

Sin embargo, esa etapa quedó atrás. En el programa "Chismosos", Francoise Perrot sorprendió al revelar que, si hoy tuviera que tomar la misma decisión, no volvería a escoger a Daniela Aránguiz como madrina de su hija mayor, una confesión que rápidamente llamó la atención.

El motivo de su arrepentimiento

Durante la conversación, Francoise recordó que Daniela Aránguiz fue nombrada madrina de su hija mayor con Edmundo Varas. Con el paso de los años, sin embargo, su mirada cambió por completo.

"La Angie debió haber sido siempre la madrina", afirmó Francoise Perrot.

La exintegrante de Mekano explicó que en ese momento mantenía una estrecha amistad con Angie Alvarado. Sin embargo, ese vínculo se vio afectado por la conocida polémica que involucró a Jorge Valdivia y a la propia Angie, situación que también repercutió en su círculo más cercano.

La llamada que nunca olvidó

El relato tomó otro rumbo cuando Francoise fue consultada sobre si aún mantenía contacto con la hija mayor de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia, considerando que continúa siendo su ahijada.

"Nada", respondió de manera categórica.

A continuación, recordó una conversación que, según su versión, marcó un antes y un después en la relación con Daniela Aránguiz.

"Me llama y me dice: 'Yo voy a Chile tal fecha y nos vamos a juntar en un cafecito y te voy a llevar el poder para que tú lo firmes, y con ese poder que me envió el Vaticano a mí, ya no vas a ser más madrina de mi hija'", relató Francoise Perrot.

Según explicó, ese documento nunca llegó a sus manos y el trámite finalmente no se concretó.

Hasta el momento, Daniela Aránguiz no ha entregado una versión pública sobre las declaraciones realizadas por Francoise Perrot.

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