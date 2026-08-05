Mariano tomó la decisión tras exigente prueba: Esta fue la nueva eliminada de Volverías con tu ex? 2

05 ag. 2026 - 08:10 hrs.

El cuarto duelo de eliminación de Volverías con tu ex? 2 dejó una de las noches más intensas de la temporada, con una competencia extenuante y una decisión que nadie esperaba ver tan pronto en el encierro.

Luis Mateucci optó por competir junto a Bárbara Córdoba y dejó fuera a Nicole Moreno, mientras que Mariano Brozincevic eligió a Yasmín Valdés por sobre Fernanda Brown. Las dos duplas que quedaron frente a frente tenían una historia dentro del programa que hacía el duelo todavía más cargado de significado.

Prueba de eliminación

La prueba fue de alta exigencia física. Los hombres debieron superar estribos colgantes y escalar una malla para rescatar seis corazones, entregándolos uno a uno a sus compañeras. Ellas, en tanto, tuvieron que atravesar ratoneras, subir a una plataforma y depositar cada corazón antes de entregar un tótem final.

Luis tomó ventaja rápidamente desde el inicio, pero Mariano no se rindió en ningún momento. A pesar de las caídas y el cansancio acumulado, el argentino siguió adelante, y Yasmín mantuvo el ritmo hasta el final sin dar ningún respiro al equipo rival.

Pese a la resistencia del trío de Mariano, fueron Luis y Bárbara quienes se quedaron con la victoria, sellando su permanencia en el encierro y dejando a sus rivales frente al momento más difícil de la noche.

La elección de Mariano

Sin sobres de por medio, porque no era posible conformar una dupla de mujeres, Mariano tuvo que elegir entre Yasmín y Fernanda mirándolas a los ojos. La decisión fue dolorosa y él mismo lo reconoció antes de pronunciarla.

"Me duele, pero mi elección es olvido. En estas últimas semanas, Fer empezó a tener otros comportamientos, hoy elijo olvido porque creo que todavía tengo camino aquí adentro para seguir conversando con Yasmín y quiero que me siga acompañando aquí. Así que Fer, lo siento mucho, te deseo lo mejor", dijo Mariano, con la voz cargada de emoción.

Con esas palabras, Fernanda Brown se convirtió en la quinta eliminada de Volverías con tu ex? 2. Mariano y Yasmín se abrazaron de inmediato, lloraron juntos y se dijeron "te quiero", en uno de los momentos más emotivos que ha dado la pareja dentro del encierro.

Fernanda, por su parte, aseguró que la decisión no la tomó por sorpresa. Aunque se negó a despedirse de Yasmín, sí se despidió entre lágrimas del resto de sus compañeros, dejando en claro que no guardaba rencor por lo ocurrido.

Sus últimas palabras dentro del reality resumieron bien su paso por el programa. "Realmente aprendí bastante de esto, lo disfruté a concho. Estoy contenta de la experiencia, estoy feliz de haber sido el monstruo de la casa, de haber sido la copuchenta... Quiero contarles que me voy feliz por todo lo que logré", cerró, despidiéndose con la misma personalidad que la caracterizó desde el primer día.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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