Bono a transportistas: ¿Cuántos pagos de $100 mil quedan?

05 ag. 2026 - 09:00 hrs.

El tiempo para aprovechar el Bono a Transportistas 2026 comienza a agotarse. El beneficio, que entrega $100 mil mensuales para la compra de combustible, entra en su recta final y quienes aún no lo han solicitado cada vez tienen menos mensualidades disponibles.

Con agosto en curso, solo quedan dos pagos por entregar, correspondientes a agosto y septiembre, ya que el aporte se paga mensualmente entre abril y septiembre de este año.

¿Quiénes pueden recibir el beneficio?

El Bono a Transportistas está dirigido a propietarios, meros tenedores y conductores designados de determinados vehículos destinados al transporte remunerado de pasajeros.

Entre ellos se encuentran:

Taxis.

Taxis colectivos.

Vehículos de transporte escolar.

Vehículos que prestan servicios de transporte público de pasajeros en el recorrido Arica-Tacna.

¿Hasta cuándo se puede postular?

La solicitud del beneficio permanecerá disponible hasta el 30 de septiembre de 2026 y se realiza una sola vez a través del portal Cero Filas de la Subsecretaría de Transportes, utilizando la Clave Única.

Como el bono no considera pagos retroactivos, la cantidad de depósitos dependerá del momento en que se haga la postulación. Quienes la realicen durante agosto podrán recibir los pagos de agosto y septiembre, mientras que quienes esperen hasta septiembre accederán únicamente a la última mensualidad del beneficio.

¿Cómo se entrega el dinero?

El aporte se deposita en un Bolsillo Electrónico asociado a la Cuenta RUT de BancoEstado y solo puede utilizarse para la compra de combustible.

Asimismo, el bono no constituye renta imponible ni tributable y está destinado exclusivamente a financiar este tipo de gasto.

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