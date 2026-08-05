Femicidio frustrado en Santiago: Hombre prendió fuego a su expareja y luego habría escapado bajando por los balcones de edificio

05 ag. 2026 - 09:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre es intensamente buscado por las policías tras ser acusado de cometer un femicidio frustrado al interior de un edificio ubicado en calle Santa Elena, en la comuna de Santiago.

El ataque ocurrió durante la noche del martes pasado, cuando el sujeto llegó hasta el departamento donde se encontraba su expareja junto a otras dos mujeres. Tras ingresar al inmueble, agredió a las presentes, las roció con bencina y posteriormente inició un incendio antes de escapar.

Víctima sufrió quemaduras en el 22% de su cuerpo

La mujer atacada, expareja del presunto agresor, fue quien resultó con las lesiones más graves. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, sufrió quemaduras en el 22% de su cuerpo, principalmente en sus extremidades, por lo que fue trasladada a un recinto asistencial.

Las otras dos mujeres que se encontraban en el departamento también fueron afectadas por el ataque, mientras que vecinos del edificio acudieron en su ayuda y colaboraron en su evacuación tras el incendio.

Fiscal entregó detalles del ataque

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, explicó la dinámica de los hechos. "El exconviviente de la mujer, que portaba dos botellas con combustible, con bencina, procede a rociar tanto a su exconviviente como a la sobrina de ella. Las víctimas logran arrancar hacia el pasillo del edificio, son ayudadas por vecinos, y el imputado finalmente rocía combustible en todo el departamento y le prende fuego, generando un incendio", indicó.

El persecutor agregó que la víctima presenta lesiones de carácter grave debido a las quemaduras sufridas.

Sospechoso permanece prófugo

Tras iniciar el incendio, el presunto autor escapó del lugar y, hasta ahora, no ha sido detenidob

Una de las hipótesis que investiga la Fiscalía apunta a que habría descendido desde el piso 17 por los balcones del edificio hasta alcanzar los primeros niveles, desde donde huyó. Otra línea investigativa considera que pudo abandonar el inmueble utilizando las escaleras.

Personal del OS-9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer el recorrido del sospechoso y concretar su captura.

Las investigaciones continúan con el análisis de registros de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de testigos para esclarecer completamente los hechos.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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