Muere dueña de reconocido local comercial en Rancagua: Dejó un legado gastronómico y humano

05 ag. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Rancagua está de luto. Esta semana se confirmó el sensible fallecimiento de Silvia Irene González, conocida por toda la comunidad como la "Tía Julia".

A sus 89 años, la emblemática banquetera y emprendedora partió rodeada del cariño de sus seres queridos, dejando tras de sí un legado gastronómico y humano que marcó a múltiples generaciones.

Durante más de medio siglo, doña Silvia transformó su tradicional establecimiento de la calle Rubio en un punto de encuentro obligado para trabajadores, estudiantes, familias y visitantes.

Sus míticos sándwiches de pollo con mayonesa casera, sus contundentes churrascos, la carne mechada y sus platos típicos de la cocina chilena se convirtieron en un patrimonio culinario de la región de O'Higgins. Con el paso del tiempo, el éxito del negocio permitió su expansión a otros puntos de la ciudad.

El origen de un apodo legendario

Pese a que el local comercial se llamaba originalmente "Lida", fue en la década de los 80 cuando comenzó a forjarse la leyenda de la "Tía Julia". Doña Silvia era conocida por su personalidad firme, exigente y frontal; cuando algún cliente no respetaba las normas o se portaba mal, no dudaba en llamarle la atención.

Entre bromas, los clientes comenzaron a apodarla "la Julia", expresión que con los años derivó en el entrañable "Tía Julia", consignó El Rancagüino.

Aunque al principio a doña Silvia no le agradaba el sobrenombre, con el paso de las décadas terminó aceptándolo gracias al constante impulso de su familia, quienes la convencieron de adoptar la marca para bautizar el célebre sándwich de la casa.

El Tipógrafo

Un pilar de amor y esfuerzo

Hace poco más de 40 años fue la pérdida de Armando, su pareja, y desde allí ella estuvo siempre junto a la familia de él. Aunque no tuvo hijos biológicos con el hombre, varios la consideraron como su madre.

Sus allegados destacan no solo su incansable ritmo de trabajo —ya que preparaba personalmente las salsas y velaba por cada detalle de los platos—, sino también su generosidad sin límites para ayudar a todo aquel que lo necesitara.

Los restos de la querida emprendedora fueron velados el martes en Funerales Riquelme, mientras que la misa de funeral está pactada para este miércoles a las 11:00 horas en la Iglesia El Carmen.