Reforma de pensiones: Comienza a operar el "préstamo reembolsable" y vuelven a subir las cotizaciones

03 ag. 2026 - 11:16 hrs.

¿Qué pasó?

Agosto marcará un nuevo hito en la implementación de la reforma de pensiones. Desde este mes volverá a aumentar la cotización adicional que pagan los empleadores y, al mismo tiempo, comenzará a operar uno de los mecanismos más novedosos del sistema: el denominado "préstamo reembolsable al Estado".

Aunque su nombre puede generar dudas, el mecanismo no significa que el trabajador pierda ese dinero ni que deje de pertenecerle. La reforma establece que una parte de la cotización adicional se utilizará de manera transitoria para financiar el Seguro Social, pero esos recursos seguirán siendo de propiedad del cotizante.

La cotización del empleador vuelve a aumentar

La reforma previsional fijó un incremento gradual de la cotización adicional a cargo del empleador durante un período de nueve años.

El primer aumento comenzó con las remuneraciones de agosto de 2025, cuando el aporte adicional llegó al 1%. Ahora, siguiendo el calendario establecido por la ley, desde las remuneraciones de agosto de 2026, ese porcentaje aumentará otro 1%, por lo que la cotización adicional alcanzará un total de 2%.

La distribución de ese 2% será la siguiente:

1% se destinará a la compensación para las mujeres por su mayor expectativa de vida.

0,9% financiará las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida (CRP), conocidas informalmente como "préstamo reembolsable".

0,1% seguirá depositándose en la cuenta de capitalización individual del afiliado.

A este cambio se suma la incorporación al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) de la cotización equivalente al 1,5% correspondiente al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS). Cabe recordar que el FAPP es el organismo público y autónomo que debe gestionar y financiar las prestaciones del SIS.

La gradualidad continuará con nuevos incrementos de 0,75% en agosto de 2027 y agosto de 2028, además de aumentos de 0,7% entre 2029 y 2033. No obstante, la ley contempla que este calendario podría extenderse hasta 11 años. Esta extensión se aplicaría si la evaluación de la Ley de Cumplimiento Tributario, prevista para fines de 2027, determina una recaudación menor a la esperada.

¿Qué es el llamado "préstamo reembolsable"?

Pese a que es el nombre con el que más se ha difundido, "préstamo reembolsable" no es el nombre oficial de este mecanismo. En realidad, corresponde a las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida (CRP), un nuevo componente de la reforma de pensiones.

Su funcionamiento es el que dio origen a ese concepto informal. Durante esta etapa de transición, una parte de la cotización adicional que paga el empleador se utilizará para financiar el Seguro Social. Sin embargo, ese dinero no se pierde ni pasa a ser del Estado: permanece asociado al trabajador y, cuando llegue el momento de pensionarse, será devuelto íntegramente a su ahorro previsional con reajustes e intereses.

El FAPP explica que las CRP "reconocen y resguardan un porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores enteradas por el empleador, entregando propiedad sobre ellas, protegiéndolas frente a los cambios del mercado y con garantía explícita del Estado. Cuando los trabajadores se pensionen, las CRP, con sus respectivos intereses y reajustes, se sumarán a la jubilación final. Además, son heredables".

Respecto de su funcionamiento, el organismo señala que "el Instituto de Previsión Social (IPS) efectúa la recaudación y transfiere los recursos al FAPP, institución técnica y autónoma responsable de registrar las CRP e implementar un sistema de consulta para los cotizantes del sistema".

¿Dónde podrás revisar cuánto dinero acumulas?

Junto con la entrada en funcionamiento de las CRP, el FAPP habilitará un sistema para que los trabajadores puedan consultar el dinero registrado a su nombre.

La plataforma estará disponible a fines de agosto en el sitio institucional del FAPP. Los cotizantes podrán ingresar con su Clave Única para revisar el saldo acumulado de sus CRP, conocer las cotizaciones registradas a su nombre y descargar certificados.

Además, el FAPP precisó que "la información disponible en el sitio se actualizará mensualmente con los registros consolidados al cierre del mes anterior, una vez completado el proceso de recaudación de las cotizaciones". Esto significa que las cotizaciones correspondientes a las remuneraciones de agosto de 2026, pagadas durante septiembre, podrán consultarse en octubre de 2026.

Las Cotizaciones con Rentabilidad Protegida no solo podrán revisarse en la plataforma del FAPP. Con el avance de la reforma, esa información también comenzará a incorporarse en las cartolas previsionales de las AFP.

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