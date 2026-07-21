Compensación por Expectativa de Vida para mujeres: ¿Cómo saber si recibes el pago automático?

21 jul. 2026 - 08:00 hrs.

La desigualdad en el cálculo de las pensiones suele afectar directamente a las mujeres, quienes, debido a su mayor expectativa de vida promedio, ven divididos sus fondos en más años.

Para enfrentar esta brecha, existe la Compensación por Diferencias de Expectativa de Vida para las mujeres, un aporte que surgió tras la aprobación de la Reforma de Pensiones y que complementa la pensión mensual.

Este beneficio no requiere postulación previa, ya que el sistema lo asigna de manera automática a quienes cumplan con las condiciones legales.

¿A quiénes está dirigido?

La medida beneficia a mujeres de 65 años o más que reciban o hayan recibido una pensión de vejez o invalidez (como titulares de AFP o compañía de seguros) basada en sus cotizaciones obligatorias, siempre que no estén cubiertas por el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS).

Asimismo, se exige haber estado afiliada y contar con al menos una cotización en el Seguro Social (destinada al Fondo Autónomo de Protección Previsional) antes de cumplir los 50 años. No obstante, esta restricción no aplica para quienes se hayan afiliado o pensionado con anterioridad al 1 de agosto de 2025.

¿Cómo consultar si te corresponde?

Si cumples con los requisitos, el sistema envía una notificación formal por correo electrónico o a través de la CasillaÚnica. Sin embargo, cualquier persona puede verificar si recibe el beneficio bajo los siguientes métodos:

En línea: Ingresando con el RUN y fecha de nacimiento en el sitio web oficial de ChileAtiende (pincha aquí).

Ingresando con el RUN y fecha de nacimiento en el sitio web oficial de ChileAtiende (pincha aquí). Por llamada: Comunicándose al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero).

Comunicándose al call center 101 de ChileAtiende (o al +56 4 4236 20 00 desde el extranjero). Presencial o Videoatención: Acudiendo con la cédula de identidad a cualquier sucursal de ChileAtiende o agendando una atención en línea.

El beneficio se entrega de forma mensual y de por vida junto a la pensión. Para revisar el detalle exacto del monto y descargar la resolución oficial, se debe acceder al portal de ChileAtiende con la ClaveÚnica.

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