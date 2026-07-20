Qué es la Ficha FIBE y quiénes deben completarla para recibir ayuda estatal tras sistema frontal
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Ante el fuerte sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con los municipios y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), inicia el despliegue en terreno para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Este instrumento es clave para catastrar los daños materiales y socioeconómicos de las familias damnificadas.
¿Qué es la FIBE?
La FIBE es una encuesta que se utiliza exclusivamente ante emergencias, desastres o catástrofes, como inundaciones, aluviones o temporales, para identificar de manera oficial el nivel de afectación en los hogares y sus bienes, permitiendo coordinar la entrega de las primeras ayudas estatales.
Quiénes deben completarla y cómo se aplica
El documento está dirigido a todas las personas y grupos familiares cuyas viviendas o bienes hayan sufrido daños directos producto de la emergencia climática. Sin embargo, el proceso no requiere de una postulación en línea ni que los afectados asistan a una oficina pública.Ir a la siguiente nota
La encuesta se aplica de forma presencial. Son funcionarios y funcionarias de las municipalidades o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quienes se trasladan directamente a las zonas afectadas y se acercan a los domicilios damnificados para levantar los datos de cada hogar.
Montos y tramos según el nivel de daño
Con la información recopilada en terreno, el Estado puede gestionar la entrega de bonos de recuperación económica. Según detalló el biministro del Interior y Segegob, los montos son divididos en cuatro tramos que se entregan según el nivel de los daños:
- Afectación baja: $375.000
- Afectación media: $750.000
- Afectación alta: $1.125.000
- Afectación muy alta: $1.500.000
Vigencia y alcance del beneficio
Un aspecto fundamental de este instrumento es que cada encuesta aplicada es válida para una sola emergencia a la vez. Esto significa que la ficha estará vigente únicamente para los trámites y necesidades que surjan a raíz del sistema frontal actual; si un hogar sufre un siniestro posterior, las autoridades deberán aplicar una nueva encuesta.
La sola aplicación de la FIBE no garantiza automáticamente el acceso a bonos o beneficios estatales o municipales. Su función principal es recopilar la información socioeconómica para que los distintos servicios del Estado con competencia en emergencias puedan focalizar de manera eficiente los recursos destinados a la respuesta, recuperación, rehabilitación o reconstrucción de los sectores golpeados.
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