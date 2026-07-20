Qué es la Ficha FIBE y quiénes deben completarla para recibir ayuda estatal tras sistema frontal

20 jul. 2026 - 10:30 hrs.

¿Qué pasó?

Ante el fuerte sistema frontal que afecta a diversas regiones del país, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en coordinación con los municipios y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), inicia el despliegue en terreno para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE). Este instrumento es clave para catastrar los daños materiales y socioeconómicos de las familias damnificadas.

¿Qué es la FIBE?

La FIBE es una encuesta que se utiliza exclusivamente ante emergencias, desastres o catástrofes, como inundaciones, aluviones o temporales, para identificar de manera oficial el nivel de afectación en los hogares y sus bienes, permitiendo coordinar la entrega de las primeras ayudas estatales.

Quiénes deben completarla y cómo se aplica

El documento está dirigido a todas las personas y grupos familiares cuyas viviendas o bienes hayan sufrido daños directos producto de la emergencia climática. Sin embargo, el proceso no requiere de una postulación en línea ni que los afectados asistan a una oficina pública.

La encuesta se aplica de forma presencial. Son funcionarios y funcionarias de las municipalidades o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia quienes se trasladan directamente a las zonas afectadas y se acercan a los domicilios damnificados para levantar los datos de cada hogar.

Montos y tramos según el nivel de daño

Con la información recopilada en terreno, el Estado puede gestionar la entrega de bonos de recuperación económica. Según detalló el biministro del Interior y Segegob, los montos son divididos en cuatro tramos que se entregan según el nivel de los daños:

Afectación baja : $375.000

: $375.000 Afectación media : $750.000

: $750.000 Afectación alta : $1.125.000

: $1.125.000 Afectación muy alta: $1.500.000

Vigencia y alcance del beneficio

Un aspecto fundamental de este instrumento es que cada encuesta aplicada es válida para una sola emergencia a la vez. Esto significa que la ficha estará vigente únicamente para los trámites y necesidades que surjan a raíz del sistema frontal actual; si un hogar sufre un siniestro posterior, las autoridades deberán aplicar una nueva encuesta.

La sola aplicación de la FIBE no garantiza automáticamente el acceso a bonos o beneficios estatales o municipales. Su función principal es recopilar la información socioeconómica para que los distintos servicios del Estado con competencia en emergencias puedan focalizar de manera eficiente los recursos destinados a la respuesta, recuperación, rehabilitación o reconstrucción de los sectores golpeados.