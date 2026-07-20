Subsidio Unificado al Empleo: ¿Cuánto dinero podría integrar?

20 jul. 2026 - 18:30 hrs.

El Subsidio Unificado al Empleo (SUE) es una herramienta estatal destinada a la modernización y simplificación de los subsidios estatales al empleo.

Esta reforma estructural, según indica el SENCE, está orientada a unificar tres programas estatales anteriores (SEJ, BTM y SPTJ), con el propósito de ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia del gasto público y facilitar el acceso a estos recursos a trabajadores y empleadores.

Su informe oficial sugiere que se tomarán cuatro grupos prioritarios con baja inserción laboral: jóvenes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Se espera que el monto combinado del beneficio duplique el tope actual.

¿Cuánto dinero puede integrar el SUE?

El beneficio, que aplicará tanto a trabajadores como a empleadores, podría adjudicar un monto combinado que puede llegar a $185.000 mensuales.

Para acceder a este aporte, el primer año en el que se recibirá la bonificación, el requisito es pertenecer al 40% del Registro Social de Hogares (RSH) para todas las líneas, excepto personas con discapacidad. Luego de ese primer año, este sería un parámetro flexible, que puede cambiar para todos los grupos o para algunos de ellos.

Además, es fundamental cumplir otros requisitos clave, que son los siguientes:

Ser trabajador/a dependiente regido por el Código del Trabajo o trabajador/a independiente con cotizaciones al día.

o trabajador/a independiente Contar con una renta bruta mensual igual o inferior a 2,25 ingresos mínimos.

Tener al menos 6 meses de desempleo continuo o 8 meses discontinuos en los últimos 18 meses.

o en los últimos 18 meses. Un subsidio pro-Pyme y pro-inclusión.

En el caso de empleadores, tener una nueva relación laboral con máximo 3 meses de antigüedad.

¿Cuándo estará disponible el SUE?

Se espera que el SUE esté operativo en 2026, mediante solicitud directa y bajo una duración de 12 meses.

Se espera que la cobertura de este proyecto de ley estatal facilite el acceso a estos recursos a trabajadores y empleadores, en un mercado laboral que se ha transformado a consecuencia de la digitalización, el envejecimiento de la población y la necesidad de mayor inclusión.