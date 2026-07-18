Entre 375.000 y $1.500.000: Gobierno anuncia Bono de Recuperación de Enseres para hogares de Penco afectados por sistema frontal

18 jul. 2026 - 22:09 hrs.

¿Qué pasó?

El sistema frontal que se encuentra afectando aún a gran parte del país ha provocado diversos estragos, donde las viviendas de algunos ciudadanos se han visto afectadas con diferentes daños e, incluso, con pérdida mayor.

En un nuevo balance que entregó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, hizo un importante anuncio sobre una de las ayudas que ejecutará el Gobierno.

Biministro Alvarado anuncia Bono de Recuperación de Enseres

Si bien hoy la emergencia por el sistema frontal está enfocada en la zona centro-norte, una de las localidades más afectadas fue Penco, en la región del Biobío.

A raíz de lo anterior, la autoridad explicó que "se han aplicado en las zonas más afectadas, en la comuna de Penco, todas las Fichas Básicas de Emergencia (FIBE) de los hogares que fueron afectados por la salida de mar".

"De esas fichas, como están aplicadas, la próxima semana vamos a entregar una ayuda, consistente en un Bono de Recuperación de Enseres, que está establecido en 4 tramos y que tiene como único requisito que se aplique la FIBE en los hogares", agregó el secretario de Estado.

El biministro Claudio Alvarado explicó que los montos se distribuirán de la siguiente manera:

Hogares con afectación baja: $375.000.

Hogares con afectación media: $750.000.

Hogares con afectación alta: $1.125.000.

Hogares con afectación muy alta: $1.500.000.

"De acuerdo a los 60 hogares que han sido afectados en la comuna de Penco, el costo de implementación de esta medida alcanza al día de hoy los $46.500.000", señaló el biministro Alvarado.

Sobre la entrega del bono, el secretario de Estado informó que se depositará en la Cuenta RUT, pero también habrá otros mecanismos de pago.

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