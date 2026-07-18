Jaime Leyton adelanta cómo continuarán los sistemas frontales: "Todavía no vemos el pulso que va a ser el más fuerte"

18 jul. 2026 - 17:32 hrs.

¿Qué pasó?

En medio del paso del primer sistema frontal que ha afectado a gran parte del país, el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, se refirió a las afectaciones que traerán los próximos frentes del "tren de sistemas frontales".

Granizos, tormentas eléctricas y actividad tornádica

El profesional se refirió a las "bandas" de inestabilidad que han estado ingresando esta jornada al país, las que, por ejemplo, han dejado algunas granizadas y tormentas eléctricas en varios sectores de la zona centro-sur y central.

El experto señaló que ahora se viene una "segunda banda" que "va a volver a reactivar la precipitación" y que tras esto "viene una masa de aire frío inestable".

"Podemos esperar que se vuelvan a repetir más frecuentemente los granizos, las bajas temperaturas y la inestabilidad, lo que también tiene impacto por las tormentas eléctricas (...) Si bien es cierto que esto trae menos inundaciones por las crecidas de los ríos, también trae estas otras complicaciones", dijo.

El meteorólogo advirtió también que "cuando nos encontramos con este tipo de áreas de inestabilidad, aparece la actividad tornádica".

Según explicó, dentro de las tormentas aparece "un escenario favorable para el desarrollo de trombas en el océano, trombas marinas, y tornados en el borde costero o en sectores interiores cuando esto irrumpe violentamente".

"Todavía no vemos el pulso que va a ser el más fuerte"

Al ser consultado por la zona norte del país, Leyton explicó que hay dos zonas de inestabilidad de distinta naturaleza: una que trae aire frío y otra que viene cargada de vapor de agua.

A raíz de esto, "todavía no vemos el pulso que va a ser el más fuerte, que habíamos dicho solamente el domingo en un principio (...) y que ahora se inicia mañana domingo después del mediodía y continúa extendiéndose con esa misma inestabilidad de abundantes cantidades de agua".

"Esto va a mantener con precipitaciones la zona centro-norte, llegando hasta el sector sur de la región de Atacama, provincia de Huasco; la totalidad de la región de Coquimbo y parte de la región de Valparaíso", indicó el meteorólogo de Mega.

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