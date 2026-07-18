Tromba marina sorprende a Pichilemu en medio del sistema frontal: Fenómeno fue captado en video
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Una tromba marina se registró durante la tarde de este sábado en el sector El Pangal, en la comuna de Pichilemu, región de O'Higgins, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.
El fenómeno fue captado en un video compartido por la cuenta de Instagram @sirena_salondebelleza, donde se observa cómo la columna se forma sobre el mar y se mantiene visible durante unos minutos.
Según el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), las trombas marinas "se producen en una zona muy específica del territorio" y "ocurren durante tormentas de gran intensidad, pudiendo durar desde minutos hasta horas".Ir a la siguiente nota
El registro se produjo en el contexto del intenso sistema frontal que ha dejado fuertes lluvias, granizos, viento y tormentas eléctricas en distintas regiones del país.
Recomendaciones ante trombas marinas
Frente al riesgo de trombas marinas, Senapred recomienda prestar atención a las siguientes señales:
- Lluvia fuerte y sostenida mayor a lo normal.
- En zonas cordilleranas, temperatura ambiental más alta de lo normal.
- Aumento de turbiedad del agua en los cauces.
- Cambios repentinos en la disminución o aumento del nivel y caudal de un curso de agua.
- Fuerte ruido de fondo, como de muchos camiones acercándose.
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