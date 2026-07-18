Alejandro Sepúlveda explica por qué sigue aumentando el caudal de las quebradas y ríos en la zona norte del país

18 jul. 2026 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque en algunos sectores de la costa incluso se han registrado momentos de sol, las precipitaciones más intensas continúan afectando el interior de las regiones de Atacama y Coquimbo, situación que mantiene la preocupación por el aumento del caudal de quebradas y ríos.

De acuerdo con el análisis del periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, la mayor concentración de nubosidad se ubica sobre las provincias de Copiapó y Huasco, en la región de Atacama, además de la provincia de Elqui, en la región de Coquimbo.

El sistema frontal continúa desplazándose hacia el sur por la cordillera de los Andes, dejando las lluvias más intensas en sectores precordilleranos.

Según la explicación meteorológica, mientras en zonas como Socos o Tongoy pueden registrarse incluso claros de sol, en comunas del interior como Vicuña, Monte Patria y Combarbalá las precipitaciones siguen siendo intensas debido al mayor espesor de la nubosidad.

La imagen satelital, según Sepúlveda, muestra que la nubosidad más densa permanece concentrada sobre estos sectores interiores. “Toda esta nubosidad gruesa está dejando lluvia y por eso sigue aumentando el caudal de las quebradas y los ríos", explicó Sepúlveda.

Por ello, el principal riesgo se mantiene en las zonas cercanas a cauces y quebradas, donde el incremento del flujo de agua podría generar nuevos desbordes e inundaciones durante las próximas horas.

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