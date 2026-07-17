Sacos con cabezas de caballo fueron encontrados en colector de aguas servidas durante trabajos de limpieza

17 jul. 2026 - 20:43 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este viernes, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país, equipos de Aguas Andinas realizaron un preocupante hallazgo mientras ejecutaban labores de limpieza en colectores.

“Al despejar un colector de aguas servidas de 500 mm, nuestros equipos se encontraron con sacos con cabezas de caballo en su interior”, explicó Jaime Avello, subgerente de Operaciones de Aguas Andinas.

Desde la compañía hicieron un llamado al correcto uso de la red de alcantarillado, recordando que estos sistemas no están diseñados para recibir residuos. “El alcantarillado no es un basurero, y cualquier elemento ajeno genera inconvenientes”, afirmó Avello.

Los trabajos de despeje continúan debido a que, durante jornadas de intensas precipitaciones, las redes reciben una mayor carga de agua producto de la saturación de los colectores de aguas lluvia, los cuales no son operados por la empresa.

A lo largo del año, Aguas Andinas ha desarrollado un plan preventivo que permitió retirar cerca de 2 mil toneladas de basura desde las redes de alcantarillado de la Región Metropolitana.

La compañía reiteró el llamado a no arrojar elementos que puedan obstruir los sistemas y a evitar abrir las tapas de alcantarillado ubicadas en las calles durante episodios de lluvia.