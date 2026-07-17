Una camioneta arrastrada por el agua y un camión atrapado: Así fue el doble operativo de rescate en Punitaqui

17 jul. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una cadena de emergencias se registró este viernes en la comuna de Punitaqui, región de Coquimbo, donde Bomberos debió desplegar un doble operativo de rescate.

Primero, una camioneta fue arrastrada por el agua y, minutos más tarde, un camión repartidor de gas quedó atrapado al intentar cruzar un badén.

El primer rescate

La emergencia comenzó con el aviso de una vecina, quien alertó que una camioneta había sido arrastrada por el caudal del estero Punitaqui.

Sin embargo, cuando los equipos de rescate llegaron al lugar, se encontraron con otra situación crítica: un camión de tres cuartos que transportaba cilindros de gas había intentado atravesar el paso inundado y quedó inmovilizado en medio de la corriente, con dos personas atrapadas en su interior.

Bomberos concentró inicialmente todos sus esfuerzos en sacar a los dos ocupantes del vehículo de carga. Tras un complejo operativo, ambos fueron rescatados con éxito y trasladados a un centro asistencial, sin lesiones de gravedad.

La persona de la camioneta también fue rescatada

Una vez finalizada esa labor, los voluntarios retomaron la búsqueda de la camioneta que había originado el despliegue de emergencia. Para ello, recorrieron distintos sectores del estero a pie, ya que el fuerte caudal había destruido parte de la costanera y hacía muy peligroso avanzar por la zona, según reportó el enviado especial de Meganoticias, Gustavo Huerta.

Finalmente, Bomberos informó que la persona que viajaba en la camioneta también fue encontrada y rescatada con vida, poniendo fin al doble operativo desarrollado en medio del intenso sistema frontal que afecta a la región.

El rescate se realizó en condiciones especialmente complejas. El estero Punitaqui aumentó considerablemente su caudal producto de las lluvias, cubriendo por completo el badén donde quedó atrapado el camión e incluso haciendo desaparecer estructuras que normalmente permiten el tránsito por el sector.

Las intensas precipitaciones también mantienen varios pasos interrumpidos en la comuna, dejando aisladas a distintas localidades debido a que los badenes quedaron completamente bajo el agua.

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