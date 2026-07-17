Tres personas mueren al interior de una vivienda en Viña del Mar: Investigan eventual intoxicación con generador de ozono

17 jul. 2026 - 20:21 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fallecieron la noche de este viernes al interior de un hostal ubicado en el sector Recreo, en Viña del Mar, en un hecho que es investigado por las autoridades como una eventual intoxicación con un generador de ozono.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, dos de las víctimas son hermanos, mientras que una tercera persona se encontraba en otra habitación del inmueble. Personal de Bomberos y Carabineros llegó al lugar para realizar las primeras diligencias.

Investigan uso de un generador de ozono

De acuerdo a información preliminar entregada por el corresponsal de Meganoticias en la zona, Rodrigo Escobar, el propietario del hostal habría utilizado un generador de ozono con el objetivo de secar la humedad que dejaron las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la zona.

La principal hipótesis que se investiga es que el equipo habría sido utilizado mientras las tres personas permanecían al interior del inmueble. Sin embargo, este tipo de dispositivos no debe operar en espacios ocupados por personas o animales debido a los riesgos asociados a la exposición al ozono.

Diligencias en desarrollo

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades continuaban trabajando en el lugar para establecer la causa exacta de los fallecimientos y esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

La investigación deberá determinar si el eventual uso del generador de ozono tuvo relación con la muerte de las tres personas, mientras se espera información oficial por parte de los organismos a cargo del procedimiento.

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