"Esto es una estafa completa": Ministro Poduje acusa fallas en viviendas tras muro que casi cae sobre guardia en El Olivar

17 jul. 2026 - 19:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Vivienda, Iván Poduje, realizó una nueva fiscalización en el sector El Olivar, en Viña del Mar, donde denunció fallas en estructuras habitacionales y alertó por el riesgo que habría generado el desprendimiento de un muro.

Durante la inspección, la autoridad aseguró que una guardia del lugar estuvo cerca de ser aplastada por el colapso de la estructura, ya que el muro cayó en un sector cercano a donde se encontraba realizando sus labores.

Poduje cuestionó la estructura de las viviendas

El colapso de la estructura ocurrió en un edificio distinto al fiscalizado ayer. Según el secretario de Estado, el derrumbe fue provocado por las fuertes ráfagas de viento que afectan a la zona, lo que dejó en evidencia la fragilidad de la construcción.

Durante la revisión de los escombros, Poduje desmontó parte de los materiales con sus propias manos para demostrar las graves falencias técnicas. Apuntó directamente a que la empresa utilizó paneles no autorizados ni certificados para viviendas de dos pisos.

"Miren los pernos. ¿Cómo va a ser un perno estructural esto? Lo doblo con la mano", cuestionó la autoridad mientras mostraba los fierros completamente torcidos.

El diagnóstico en terreno arrojó que los muros supuestamente estructurales estaban compuestos por bloques de plumavit recubiertos con una delgada capa de cemento, careciendo por completo de mallas de acero en su interior. "Esto es una estafa completa", sentenció.

Desalojo por riesgo inminente

Respecto a las justificaciones de la constructora, que acusó que las caídas se debían a que las obras estaban inconclusas, el ministro fue tajante. "Mentira. Estos muros ya están anclados. El problema es que los pernos que están usando no son estructurales", afirmó.

Ante el peligro latente de nuevos desprendimientos por el viento, el titular de Vivienda instruyó al Serviu y a la Seremi para acordonar de inmediato el perímetro y retirar a los trabajadores y cuidadores del lugar.

"Esto es como el cuento de los tres chanchitos. Nosotros estas porquerías las vamos a reemplazar por casas de ladrillo. Eso es lo que la gente merece, no esta porquería que nos hicieron acá", cerró.

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