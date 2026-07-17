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Temblor en Argentina se percibe en el norte del país: Revisa la magnitud del movimiento telúrico

¿Qué pasó?

La tarde de este viernes, a las 18.35 horas, un temblor de magnitud 4.3 se registró en Argentina, pero se sintió en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 52 km al oeste de San Antonio de los Cobres, muy cerca de Socaire, región de Antofagasta. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 205 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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