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Rachas de hasta 100 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de tres regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la tarde de este viernes 17 hasta la noche del lunes 20 en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.

Regiones y zonas afectadas:

  • Región de Tarapacá: Cordillera
  • Región de Antofagasta: Cordillera Costa, Precordillera Occidental, Precordillera Alto Loa, Precordillera Salar y Cordillera
  • Región de Atacama: Litoral, Cordillera Costa y sectores de valles, Pampa, Precordillera y Cordillera
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Intensidad estimada del viento en Km/h

Región de Tarapacá:

Viernes 17:

  • Cordillera: 70 - 90

Sábado 18:

  • Cordillera: 70 - 90

Domingo 19

  • Cordillera: 70 - 90

Región de Antofagasta:

Viernes 17

  • Cordillera Costa: 80 - 100
  • Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Salar: 60 - 80
  • Cordillera: 80 - 100

Sábado 18

  • Cordillera Costa: 80 - 100
  • Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Salar: 60 - 80
  • Cordillera: 80 - 100

Domingo 19

  • Cordillera Costa: 80 - 100
  • Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Salar: 60 - 80
  • Cordillera: 80 - 100

Lunes 20

  • Cordillera Costa: 80 - 100
  • Precordillera Occidental: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Alto Loa: 60 - 80 Y RÁFAGAS DE 90
  • Precordillera Salar: 60 - 80
  • Cordillera: 80 - 100

Región de Atacama:

Viernes 17

  • Cordillera 100 -120

Sábado 18

  • Cordillera 100 -120

Domingo 19

  • Litoral: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
  • Cordillera Costa y sectores de valles: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
  • Pampa: 40 - 60 Y RÁFAGAS DE 70
  • Precordillera: 60 - 80
  • Cordillera: 100-120

Lunes 20

Cordillera: 80 - 100

Heladas en zonas de dos regiones del país

Asimismo, la Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por heladas moderadas a intensas que responden al fenómeno de “alta presión fría”, que se extenderán desde la madrugada del domingo 19 de julio hasta la mañana del martes 21 de julio.

Las zonas afectadas corresponden a la región de Los Lagos (Patagonia Subandina) y la región de Aysén (Patagonia Subandina Norte, Patagonia Subandina Sur)

Región de Los Lagos:

Patagonia Subandina: 

  • Domingo -9 / -7
  • Lunes -9 / -7
  • Martes -8 / -6

Región de Aysén:

Patagonia Subandina Norte

  • Domingo -12 / -8
  • Lunes -12 / -8

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Patagonia Subandina Sur

  • Domingo -11 / -9
  • Lunes -11 / -9
  • Martes -11 / -9

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