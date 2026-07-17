Preocupación en Curacaví: Vecinos temen que el agua ingrese a sus viviendas tras intensas lluvias

17 jul. 2026 - 16:02 hrs.

¿Qué pasó?

Desde las primeras horas de la mañana las precipitaciones han caído con fuerza y, aunque por momentos disminuyen, vuelven a intensificarse rápidamente. En el sector Valle Verde, en Curacaví, el agua acumulada ya alcanza entre 50 y 60 centímetros en algunos puntos, mientras Bomberos trabaja sin descanso para evitar que las viviendas terminen inundadas.

Las labores, sin embargo, se hacen cada vez más difíciles. Cada vez que los equipos logran bajar el nivel del agua, las precipitaciones vuelven a llenar las calles. A eso se suma otro problema: el sector recibe las aguas lluvia provenientes de cuatro e incluso cinco villas, sobrepasando la capacidad del colector construido originalmente solo para Villa Verde.

Mientras Bomberos continúa utilizando motobombas para extraer el agua, el municipio anunció la llegada de cinco nuevos equipos adquiridos mediante un decreto de emergencia. El objetivo es reforzar el trabajo en los sectores más afectados y responder con mayor rapidez ante los anegamientos que mantienen en alerta a los vecinos.

"Hemos activado un decreto de emergencia que permite que la municipalidad pueda hacer una compra por trato directo para agilizar la adquisición de estos implementos. Estamos a la espera de que, dentro de la próxima hora, estén llegando aquí a la comuna para poder atender situaciones como esta, que son mucho más críticas" explicó el alcalde Christian Hernández.

El jefe comunal reconoció además que este punto crítico requiere una solución definitiva.

Según explicó, el diseño original del sector no consideró adecuadamente el sistema de evacuación de aguas lluvia para los nuevos proyectos habitacionales construidos en los alrededores, por lo que aseguró que, una vez superada la emergencia, será necesario desarrollar obras de ingeniería que permitan evitar que esta situación se repita.

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