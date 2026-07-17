Hasta un refrigerador arrastró la corriente: Canal Santa Marta vuelve a evidenciar la acumulación de basura

17 jul. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

El intenso sistema frontal volvió a elevar el caudal del canal Santa Marta, en la comuna de Maipú, donde el aumento del nivel del agua puso a prueba el nuevo bypass construido para reducir el riesgo de inundaciones en uno de los puntos históricamente más críticos durante los temporales. En solo minutos, el flujo cambió por completo y comenzó a desviar parte del caudal hacia la nueva infraestructura.

La fuerza de la corriente quedó en evidencia en el despacho. Sin embargo, la periodista Darynka Marcic relató que inescrupulosos dejaron en la ribera un refrigerador, el que fue arrastrado por el canal e impactó contra el paso bajo nivel. Minutos más tarde apareció incluso la puerta del electrodoméstico.

"Ha aumentado tanto el caudal que hay un nivel de basura pasando por acá que viene desde mucho más arriba. Han pasado sombreros, refrigeradores, neumáticos, plumavit, triciclos, juguetes... de todo", relató la periodista desde el lugar, agregando que la fuerza con la que avanzaba el agua evidenciaba la importancia del proyecto ejecutado para enfrentar este tipo de emergencias.

El nuevo bypass comienza a operar cuando el canal alcanza un nivel determinado, desviando parte del agua hacia un ducto de gran capacidad para disminuir la presión sobre el cauce principal y reducir el riesgo de desbordes. La obra también incorpora una rejilla que impide el paso de elementos de gran tamaño hacia la nueva infraestructura, evitando que los residuos obstruyan el sistema.

Pese al correcto funcionamiento del proyecto, la enorme cantidad de basura que arrastra la corriente continúa siendo uno de los principales problemas. De hecho, durante la transmisión fue posible observar cómo distintos objetos seguían descendiendo por el canal, una situación que vuelve a poner sobre la mesa el impacto que tiene el tirar basuras en lugares no habilitados.

Mientras las precipitaciones continúan y se espera que aumenten durante la tarde, equipos municipales y del Ministerio de Obras Públicas mantienen un monitoreo permanente del canal Santa Marta para verificar el comportamiento del bypass y retirar los residuos que pudieran comprometer su funcionamiento. La obra busca precisamente evitar los anegamientos que por años afectaron a este sector de Maipú durante los sistemas frontales.

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