Tras video viral: ¿Cuál es la verdadera edad de Katteyes?

17 jul. 2026 - 16:45 hrs.

¿Cuál es la verdadera edad de Katteyes? Esa fue la pregunta que muchos se hicieron, luego que se viralizara el extracto de una entrevista en la que aseguraba haber mentido sobre cuántos años tenía.

La edad de la cantante chilena era 22, de acuerdo a lo que todos creían. Al menos eso era hasta que acudió al podcast español Kapra Diner, en donde reveló haber engañado a todos.

"¿Sabes? Hay un secreto que nunca se lo he dicho a nadie. Pero a nadie, a nadie", señaló la artista frente a su entrevistador, Valgardi, quien se mostró sorprendido ante la confesión.

En el video, que sólo mostraba un minuto de la conversación y que rápidamente se hizo viral, Katteyes revela que nunca tuvo 22 años, sino 16, y que todo este tiempo mintió "para que me dejen pasar a las discotecas".

Ante tal revelación, Valgardi le pregunta si acaso usa una identificación falsa, a lo que la cantante responde afirmativamente. Y añade que comenzó a crear contenido para redes sociales con apenas 10 años.

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¿Cuál es la edad real de Katteyes?

Lo cierto es que el video viral también fue un engaño. Se trató de un momento preacordado entre la artista de música urbana y el entrevistador.

Fernanda Valentina Villalobos Cortés, como realmente se llama la exinfluencer, nació el 27 de abril de 2004, por lo que efectivamente tiene 22 años.

Todo fue obra de Valgardi, quien le pidió a Katteyes decir que, supuestamente, había mentido sobre su edad. Pero el objetivo era crear un clip para redes sociales y así enganchar al público a ver la entrevista.

En un principio, la cantante se negó: "No, es que se lo pueden tomar en serio e imagínate, después piensan gente que tengo 32", dijo, sin embargo, al rato aceptó.