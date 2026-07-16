"Siempre vivirás en mi corazón": La dolorosa pérdida que enfrenta Inna Moll

16 jul. 2026 - 22:35 hrs.

La aún Miss Chile, Inna Moll, se encuentra pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, y a través de sus redes sociales compartió la lamentable pérdida que tuvo.

La creadora de contenidos se ganó el cariño de los chilenos al representar al país en la pasada edición del Miss Universo, y logró quedar entre las favoritas del certamen de belleza.

La triste pérdida de Inna Moll

A través de historias de Instagram, la reina de belleza, que aún no tiene sucesora, compartió el sensible fallecimiento de su abuelo.

Luego de haber participado en el Miss Universo 2025, la influyente conmovió a sus seguidores al publicar un video en el que aparecía con su abuelo ordenando una colección de monedas. En dicha instancia, la modelo explicó: "Mi abuelo tiene alzhéimer y estas actividades le ayudan a conectarse. Clasificar cosas, hacer puzles y actividades que no requieran de tanta explicación".

Para despedirlo, Inna Moll compartió tres fotografías en sus historias de Instagram. "Abuelo, gracias por tanto. Siempre vivirás en mi corazón. Descansa en paz. Te quiero y te extrañaré siempre", escribió la modelo en una foto donde se puede ver que sostiene los brazos de su abuelo.

Los otros dos registros corresponden a la infancia de Inna Moll. En uno de ellos, aparece sonriendo junto a su abuelo, mientras que en el otro aparece junto a sus parientes sobre el césped de un jardín.

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