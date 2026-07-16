Doble emergencia en la Ruta 78: Choque entre camionetas y caída de árbol dejan cuatro lesionados en Talagante

16 jul. 2026 - 21:44 hrs.

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¿Qué pasó?

Una compleja situación se registró la noche de este jueves en la Ruta 78 (Autopista del Sol), a la altura del kilómetro 40, en la comuna de Talagante, donde dos accidentes ocurridos de forma simultánea dejaron a cuatro personas lesionadas y obligaron al cierre total de la carretera.

El primero de los hechos correspondió a una colisión entre dos camionetas particulares, accidente que terminó con uno de los vehículos volcado.

Según informó a Meganoticias el comandante del Cuerpo de Bomberos de Talagante, Álvaro Acevedo, los ocupantes de la camioneta que volcó se dieron a la fuga, mientras que las dos personas que viajaban en el otro vehículo resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital Provincial de Talagante.

Mientras los equipos de emergencia atendían esa colisión, se produjo una segunda emergencia en la pista contraria, en dirección a la costa, cuando un árbol cayó sobre un vehículo producto del fuerte viento que afecta a la zona.

Este segundo accidente dejó dos personas lesionadas, quienes fueron atendidas por bomberos y posteriormente trasladadas al Hospital Provincial de Talagante en ambulancias municipales.

Tras ambos incidentes, personal de seguridad y de la concesionaria se encuentra trabajando en el control del derrame de combustible y en el retiro de los vehículos involucrados. Debido a estas labores, la Autopista del Sol permanece completamente cortada en ambos sentidos, tanto hacia Santiago como hacia la costa.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con extrema precaución debido a las intensas lluvias, el fuerte viento y la caída de árboles que continúan afectando distintos puntos del país.

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