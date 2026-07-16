"Las Malvinas son argentinas": FIFA investiga a la Albiceleste por polémica pancarta tras vencer a Inglaterra

16 jul. 2026 - 22:07 hrs.

¿Qué pasó?

La épica clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 estuvo marcada por una polémica fuera del partido mismo. Tras eliminar por 2-1 a Inglaterra, algunos de los jugadores de la Albiceleste celebraron desplegando una pancarta sobre las Islas Malvinas.

El mensaje, que decía "Las Malvinas son argentinas", fue desplegado por los futbolistas (donde destacaron Giovani Lo Celso y Enzo Fernández) sobre el césped del estadio de Atlanta una vez finalizado el encuentro, lo que motivó también la reacción del Reino Unido.

La postura de la FIFA y la reacción británica

A través de un comunicado, la FIFA indicó que, "de acuerdo con el procedimiento estándar", su Comité Disciplinario está revisando los informes del partido y evaluando las circunstancias antes de decidir si corresponde aplicar alguna medida, conforme a su Código Disciplinario.

Desde el gobierno británico, un portavoz de Downing Street solicitó una investigación "exhaustiva", argumentando que la exhibición de la pancarta podría infringir las normas del organismo, que prohíben manifestaciones de carácter político durante sus torneos.

El presidente argentino, Javier Milei, minimizó la polémica por la pancarta al afirmar que "es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan".

Argentina jugará la final ante España

Pese a la controversia, la Albiceleste continúa con su preparación para la final del Mundial, que disputará este domingo frente a España en East Rutherford.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo y convertirse en la primera selección en ganar dos títulos consecutivos desde Brasil, campeón en 1958 y 1962.

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