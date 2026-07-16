Alejandro Sepúlveda: Pronóstica que primer pulso del sistema frontal podría dejar más de 90 mm de lluvia en la capital

16 jul. 2026 - 20:26 hrs.

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¿Qué pasó?

El periodista especializado en meteorología de MegaTiempo, Alejandro Sepúlveda, entregó una actualización del pronóstico para la Región Metropolitana, advirtiendo que el sistema frontal llegará en dos pulsos y dejará importantes acumulados de lluvia durante los próximos días.

Según explicó, el primer pulso se extenderá hasta la noche del domingo y podría dejar más de 90 milímetros de precipitaciones.

Del total, el viernes será la jornada más intensa, con cerca de 50 milímetros, mientras que el sábado y domingo se sumarían alrededor de 20 milímetros cada día.

"Mañana, 17 de julio, va a ser el día de mayor lluvia en la Región Metropolitana", señaló el especialista, precisando que el viernes concentrará la mayor cantidad de agua caída durante este primer evento.

Sepúlveda agregó que un segundo pulso llegará entre el martes y miércoles de la próxima semana, el que podría aportar otros 70 milímetros de lluvia, por lo que llamó a mantenerse atentos a la evolución del pronóstico y a las recomendaciones de las autoridades ante la persistencia del sistema frontal.

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