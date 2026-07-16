Video muestra rescate de familia aislada en Talcahuano: Armada acudió en medio de las intensas marejadas
- Por Vicente Guzmán | Rodolfo Ríos
¿Qué pasó?
La Armada concretó el rescate de una familia compuesta por ocho personas que quedó aislada en su vivienda en Caleta Tumbes, en la comuna de Talcahuano, debido a las complejas condiciones generadas por el sistema frontal que afecta a la región del Biobío y a buena parte del país.
El operativo quedó registrado en imágenes difundidas por la institución, donde se observa el despliegue de la Policía Marítima en medio de las intensas marejadas y el fuerte oleaje que afectaba al sector costero.
Familia pidió ayuda
De acuerdo con lo informado por la Armada, durante el desarrollo del sistema frontal, la Capitanía de Puerto de Talcahuano recibió un llamado al número de emergencias marítimas 137, alertando que una familia se encontraba aislada en el sector costero de Caleta Tumbes.Ir a la siguiente nota
Tras recibir la alerta, se activó una patrulla de Policía Marítima que ya se encontraba desplegada realizando patrullajes preventivos en la zona, logrando llegar hasta el lugar y concretar el rescate.
La familia estaba compuesta por ocho personas, entre ellas niños, jóvenes y adultos, quienes fueron encontrados en buen estado tras la operación.
Caleta Tumbes fue una de las zonas afectadas por las condiciones del sistema frontal, con presencia de fuertes vientos, lluvias y marejadas que dificultaron el acceso al sector.
Notas relacionadas
- Socavón en costanera de Algarrobo deja a trabajador municipal lesionado tras caer con retroexcavadora
- ¿Qué es un meteotsunami? El fenómeno que podría explicar el inusual avance del mar durante el sistema frontal
- Minuto a minuto sistema frontal: Reportan tres fallecidos, 76 lesionados y cuatro viviendas destruidas por el temporal