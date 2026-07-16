Socavón en costanera de Algarrobo deja a trabajador municipal lesionado tras caer con retroexcavadora

16 jul. 2026 - 19:29 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, un enorme socavón se registró en plena costanera de Algarrobo, región de Valparaíso, en medio del intenso sistema frontal que afecta a la zona con fuertes vientos, lluvia y marejadas.

El hundimiento del terreno ocurrió mientras personal municipal hacía trabajos preventivos en el borde costero debido al impacto del fuerte oleaje.

Según informó el periodista Javier Burgos, el socavón tiene aproximadamente cuatro metros de largo, entre cuatro y cinco metros de ancho y cerca de dos metros de profundidad.

El terreno cedió mientras una retroexcavadora trabajaba en el lugar, provocando que parte de la maquinaria cayera al interior del forado junto a un funcionario municipal, quien resultó lesionado y debió ser trasladado hasta un CESFAM de la comuna.

El hecho ocurrió en el sector Campo Deportivo, cercano a la zona de la Cofradía y Playa Las Cadenas. De acuerdo con los antecedentes entregados, el borde costero se ha visto afectado por la erosión provocada por las marejadas, lo que ha generado desprendimientos en las estructuras y motivó la intervención preventiva con maquinaria durante esta jornada.

Tras el accidente, el lugar fue cerrado tanto para peatones como para vehículos debido al riesgo existente. Equipos de emergencia y personal municipal llegaron hasta el punto para evaluar la situación y continuar con las labores de resguardo, mientras se mantiene acordonada la zona afectada.

Las autoridades reiteraron el llamado a evitar desplazamientos innecesarios durante el sistema frontal, especialmente en sectores costeros, debido al riesgo asociado a marejadas, remociones de masa, caída de árboles, postes y otras estructuras que podrían verse afectadas por las condiciones meteorológicas.

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