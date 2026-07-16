"De un momento a otro se transforma en río": Gustavo Huerta en Punitaqui y posible crecida del estero por intenso sistema frontal

16 jul. 2026 - 18:52 hrs.

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¿Qué pasó?

La comuna de Punitaqui, en la provincia del Limarí, región de Coquimbo, se mantiene bajo monitoreo ante el intenso sistema frontal que comenzó a dejar fuertes precipitaciones en la zona.

Uno de los principales focos de preocupación es el estero Punitaqui. Desde el lugar, el periodista Gustavo Huerta explicó que, si bien actualmente el cauce permanece seco, "esto de un momento a otro se transforma en un río, y son cuatro puntos críticos los que cruzan este estero", advirtiendo que una eventual crecida podría generar cortes de conectividad entre distintos sectores de la comuna.

Las autoridades mantienen desplegadas cuadrillas en los principales puntos críticos, debido a que este estero ya ha provocado emergencias en años anteriores. En 2025, por ejemplo, un vehículo fue arrastrado por la corriente cuando intentó cruzar uno de los pasos, mientras que eventos similares también se registraron en temporadas pasadas con precipitaciones considerablemente menores.

La preocupación aumenta por el volumen de agua pronosticado para los próximos días. "Va a llover lo de dos o tres años en esa zona", advirtió el meteorólogo de Megatiempo Alejandro Sepúlveda, enfatizando que el acumulado esperado supera ampliamente los registros habituales para el valle del Limarí.

Debido a la prolongada sequía, los suelos se encuentran endurecidos y con menor capacidad para absorber el agua, aumentando el riesgo de escurrimientos, crecidas de esteros e inundaciones, explicó el periodista Daniel Silva.

Por ello, las autoridades llamaron a la población a evitar cruzar cauces y mantenerse atenta a las indicaciones de los equipos de emergencia durante el desarrollo del sistema frontal.

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