Municipalidad de Quilpué solicita evacuación preventiva en dos sectores de la comuna por riesgo de remoción de masas
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Municipalidad de Quilpué envió una notificación preventiva a vecinos de distintos sectores de la comuna que podrían verse afectados por remociones de masa, debido a las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso y a la zona sur y central del país.
La medida fue adoptada tras un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en el que participaron Senapred, Sernageomin, la Delegación Presidencial Regional y otros organismos técnicos, que recomendaron una evacuación preventiva voluntaria en las zonas de mayor vulnerabilidad.
¿Qué sectores podrían ser evacuados?
La evacuación voluntaria considera a los residentes de la Población Argentina, entre las calles 3 y 5 y desde calle 10 hacia el sur, además del sector Pompeya Norte, específicamente en calle Tocopilla.Ir a la siguiente nota
Según explicaron las autoridades, estos sectores presentan un mayor riesgo de remociones de masa debido a las condiciones del terreno, especialmente tras el megaincendio que afectó a la zona en 2024 y ante las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.
Alcaldesa llama a evacuar de forma preventiva
La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, indicó que el proceso de notificación se desarrollará junto al Regimiento Maipo con el objetivo de resguardar a las familias antes de que el sistema frontal alcance su mayor intensidad.
"No queremos volver a vivir momentos difíciles. Hacemos un llamado a las familias notificadas a tomar esta decisión con responsabilidad, pensando en su seguridad", señaló.
Asimismo, agregó que el municipio dispondrá de albergues y redes de apoyo para las personas que decidan acogerse a la evacuación preventiva.
Desde la Delegación Presidencial Regional respaldaron la medida, indicando que responde a informes técnicos que advierten un riesgo evidente de deslizamientos si continúan las lluvias, mientras que Carabineros informó que dispondrá de personal para resguardar los sectores evacuados.
Leer más de
Notas relacionadas
- Minuto a minuto sistema frontal: Reportan tres fallecidos, 76 lesionados y cuatro viviendas destruidas por el temporal
- "Anoche se movía demasiado": Vecina afectada por caída de grúa relata cómo ocurrió el accidente
- "Usted construyó casas con fallas": El duro cruce entre el ministro Poduje y abogado de constructora en Viña del Mar