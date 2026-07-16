Municipalidad de Quilpué solicita evacuación preventiva en dos sectores de la comuna por riesgo de remoción de masas

16 jul. 2026 - 17:22 hrs.

¿Qué pasó?

La Municipalidad de Quilpué envió una notificación preventiva a vecinos de distintos sectores de la comuna que podrían verse afectados por remociones de masa, debido a las intensas lluvias asociadas al sistema frontal que afecta a la región de Valparaíso y a la zona sur y central del país.

La medida fue adoptada tras un nuevo Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), en el que participaron Senapred, Sernageomin, la Delegación Presidencial Regional y otros organismos técnicos, que recomendaron una evacuación preventiva voluntaria en las zonas de mayor vulnerabilidad.

¿Qué sectores podrían ser evacuados?

La evacuación voluntaria considera a los residentes de la Población Argentina, entre las calles 3 y 5 y desde calle 10 hacia el sur, además del sector Pompeya Norte, específicamente en calle Tocopilla.

Según explicaron las autoridades, estos sectores presentan un mayor riesgo de remociones de masa debido a las condiciones del terreno, especialmente tras el megaincendio que afectó a la zona en 2024 y ante las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas.

Alcaldesa llama a evacuar de forma preventiva

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, indicó que el proceso de notificación se desarrollará junto al Regimiento Maipo con el objetivo de resguardar a las familias antes de que el sistema frontal alcance su mayor intensidad.

"No queremos volver a vivir momentos difíciles. Hacemos un llamado a las familias notificadas a tomar esta decisión con responsabilidad, pensando en su seguridad", señaló.

Asimismo, agregó que el municipio dispondrá de albergues y redes de apoyo para las personas que decidan acogerse a la evacuación preventiva.

Desde la Delegación Presidencial Regional respaldaron la medida, indicando que responde a informes técnicos que advierten un riesgo evidente de deslizamientos si continúan las lluvias, mientras que Carabineros informó que dispondrá de personal para resguardar los sectores evacuados.

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