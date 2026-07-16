Intensas lluvias inundan calles de Playa Ancha en Valparaíso: Conductores quedaron atrapados por el agua

16 jul. 2026 - 21:04 hrs.

¿Qué pasó?

Las intensas lluvias que afectan a la zona central y sur del país provocaron un importante anegamiento en el sector de Playa Ancha, en Valparaíso, donde varios vehículos quedaron varados debido a la gran acumulación de agua en una de las calles.

La situación se registra en la calle Luis Emilio Recabarren, donde el agua alcanza varios centímetros de profundidad, obligando a los conductores a disminuir considerablemente la velocidad o incluso devolverse para evitar desperfectos mecánicos.

Autos quedaron varados por el anegamiento

A pesar de las intensas lluvias, algunos vecinos señalaron que este tipo de inundaciones no es un hecho nuevo y que suelen repetirse cuando se registran lluvias intensas.

De hecho, a causa de las recientes lluvias, un vehículo sufrió un desperfecto eléctrico tras ingresar al sector inundado, mientras otros conductores optaron por no continuar su recorrido.

Las lluvias seguirán durante este viernes

A la emergencia se sumó el fuerte viento registrado durante la tarde, que incluso provocó el desplazamiento de planchas metálicas en el sector.

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Según explicó el periodista de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, en Valparaíso ya se han superado los 80 milímetros de lluvia acumulada, una cifra superior a la pronosticada inicialmente, y se espera que las precipitaciones continúen durante este viernes.

En el sector no hay luz, salvo en los postes de alumbrado público.

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