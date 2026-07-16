Hombre fallece electrocutado tras tocar un poste energizado en Cerro Navia

16 jul. 2026 - 21:11 hrs.

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¿Qué pasó?

Durante la tarde de este jueves, un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica al tocar un poste energizado en la intersección de La Estrella con Los Conquistadores, en la comuna de Cerro Navia, región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho se registró pasadas las 18:00 horas, cuando vecinos alertaron a los equipos de emergencia. Al lugar concurrieron Bomberos, SAMU, Carabineros y personal municipal, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima, cuya identidad aún no ha podido ser establecida.

El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, explicó a Meganoticias que el poste corresponde a una antigua estructura instalada durante los primeros años del Transantiago y que, en principio, no debería representar un riesgo para la población.

"Lo que se plantea como tesis es que quizás hubo intervención de terceros. Si uno observa, hay cables enredados en la parte superior del poste, por lo que será materia de la investigación determinar qué ocurrió", señaló la autoridad.

Asimismo, precisó que la empresa eléctrica desenergizó el sector para permitir el trabajo de los peritos y descartó que exista un riesgo generalizado con este tipo de postes.

El Ministerio Público instruyó diligencias a personal especializado para establecer la identidad del fallecido mediante pericias dactilares, ya que hasta el momento ningún vecino ha logrado reconocerlo.

Mientras continúan las investigaciones, el tránsito permanece interrumpido en La Estrella, entre José Joaquín Pérez y Los Conquistadores, por lo que las autoridades llamaron a los conductores a utilizar vías alternativas mientras se desarrollan los peritajes.

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